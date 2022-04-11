منهك ووباء رهيب.. ملكة بريطانيا تكشف معاناتها من كورونا

2022/04/11 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت إليزابيث ملكة بريطانيا في حديث مع عاملين في المجال الصحي، عن تجربتها مع الإصابة بكوفيد-19.وقالت الملكة إليزابيث إن كوفيد-19 يترك المرء “منهكا ومرهقا جدا”، واصفة المرض بـ”الوباء الرهيب”.وتحدثت الملكة عبر الفيديو إلى العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في مستشفى لندن الملكي والذين ساعدوا في بناء وتشغيل وحدة تضم 155 سريرا […]

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ملكة بريطانيا تكشف معاناتها من كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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