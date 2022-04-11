موقف جديد.. حزب بارزاني: أبوابنا مفتوحة للحوار مع الإطار التنسيقي

2022/04/11 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الإثنين، أن ابوابه مفتوحة للحوار مع الإطار التنسيقي لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحالية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي، شيرزاد قاسم لـ (بغداد اليوم)، ان "ابواب الحوار مفتوحة مع الإطار ونحن على استعداد للتفاوض للوصول الى حل يخرج العملية السياسية من الأزمة الحالية".

وأضاف قاسم، أن "جميع الاحتمالات واردة وابواب الديمقراطي مفتوحة ولايوجد حل سوى الحوار وعليه ممكن ان نجلس مع الجميع لكننا نؤكد أهمية وجود معارضة قوية تقوم من عمل الحكومة فحكومات الشراكة للجميع بعدم وجود معارضة سيؤدي إلى الفشل السابق ونحن ننتظر الفترة المقبلة وفيها ستتضح الأمور".

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