الزاملي يدعو لمتابعة عمل الشركات الاستثمارية وسحب إجازات المتلكئة منها

2022/04/11 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، مع رئيس هيأة الاستثمار سها نجار ،اليوم الاثنين، المعوقات وتشخيص المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية وآليات النهوض فيها.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل بمكتبه اليوم رئيس هيأة الاستثمار سها داود نجار”، مبينا انه “تم بحث المعوقات وتشخيص المشكلات التي تواجه العملية الاستثمارية وآليات النهوض فيها”.

وأوضح الزاملي بحسب البيان أن “قطاع الاستثمار يعد حاليًا واحدًا من بين افضل القطاعات الاقتصادية العالمية وتوليها البلدان اهمية قصوى للنهوض باقتصادها”، مشيراً الى أن “الاستثمار هو المفتاح الاساس لتحقيق التنمية المستدامة”.

وشدد على “ضرورة اجراء التحديثات اللازمة على قانون الاستثمار”، داعياً “الهيئة الى البدء بإعداد مسودة بالتعديلات والتنسيق مع اللجان النيابية المختصة”.

وطالب الزاملي الهيئة “بإعداد استراتيجية ورؤية واضحة لتطوير هذا القطاع المهم وبشكل يسهم في تسهيل دخول المستثمر وعمله داخل البلاد، والابتعاد عن جميع الاجراءات البيروقراطية والتعقيدات في موضوعة منح الاجازات وتمليك الاراضي واصدار الاجازات والاستفادة من تجارب البلدان الناجحة استثماريًا”، مشددًا على “متابعة الشركات العاملة في العراق وسحب اجازات المشاريع المتلكئة منها “.

من جانبها، أكدت رئيس هيأة الاستثمار سها داود نجار ان “الهيئة بصدد انجاز خارطة استثمارية جديدة تشمل جميع محافظات العراق”، مشيرة الى “المضي نحو تنشيط التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمشروع الاستثماري بهدف الاسراع بالموافقات ومنح الاجازات وتخصيص الاراضي”.

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