الأمن الوطني يلقي القبض على مسؤول بدائرة الضريبة في بابل متلبسا بالرشوة

2022/04/11 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واع – احمد جنجون

تمكن جهاز الامن الوطني في بابل، اليوم الاثنين، من القبض على مسؤول بدائرة الضريبة في بابل متلبسا بالرشوة.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في بابل تمكنت وبكمين محكم من القبض على مدير قسم العرصات والعقار في دائرة الضريبة متلبساً بالجرم المشهود".

واضاف ان "عملية القبض على المتهم تمت خلال استلامه رشوة قدرها 40 الف دولار".

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