الداخلية الفرنسية تعلن نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.. والحسم 24 أبريل

2022/04/11 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تصدرها الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية مارين لوبان.

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