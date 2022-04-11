انتخاب شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان

2022/04/11 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتخب النواب الباكستانيون، اليوم الاثنين، شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء.ويأتي انتخاب شريف بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.وأوضح القائم بأعمال رئيس البرلمان، سردار أياز صادق، قائلا: “تم انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء”، بحصوله على 174 صوتا من […]

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