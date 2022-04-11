رئاسة البرلمان توجه طلباً للجنة المالية يتعلق بقانون الأمن الغذائي

2022/04/11 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ،اليوم الاثنين، دعمه لاعضاء اللجنة المالية لانجاز مشروع قانون الأمن الغذائي .

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله في كلمة له خلال اجتماعه مع اللجنة المالية : إن “حضورنا كرئاسة مجلس النواب في اجتماع اللجنة المالية اليوم لدعم جهود اعضاء اللجنة لإنجاز مشروع قانون الأمن الغذائي وهو قانون مهم لحياة وقوت المواطنين”، مبيناً أن “الامن الغذائي يتطلب توفير السلة الغذائية ودعم مستحقات الفلاحين والقطاع الزراعي”.

وأضاف أن “هناك جهودا وعملا دؤوبا من قبل اللجنة لذلك تكرر رئاسة مجلس النواب مع تمرير القانون لأهميته وندعم تضمين الملاحظات المهمة في هذا القانون من قبل اللجنة المالية”.

ولفت عبد الله الى أن “هناك امورا يجب ان تحسم داخل اللجنة المالية قبل اقراره نهائيا ومسائل ادرجت في القانون لم تكن بالمستوى المطلوب وضروري لذلك من خلال اعضاء اللجنة توصل النواب الى مراحل مهمة متقدمة، نامل منهم انجاز المشروع قريبا خلال الاسبوع المقبل ليكون لرئاسة مجلس النواب تحديد موعد جلسة للتصويت”.

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