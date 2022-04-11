اتحاد مقاولين يحدد 3 اسباب دفعت الى توقف

2022/04/11 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد اتحاد المقاولين في ديالى، اليوم الاثنين، توقف اغلب الشركات الرصينة نتيجة 3 اسباب رئيسية.وقال رئيس الاتحاد اسماعيل الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" اغلب شركات المقاولات المعروفة والرصينة في ديالى توقفت عن العمل لثلاث اسباب رئيسية هي اعتماد الدعوات المباشرة في حين ان المناقصات هي الافضل وتخلق تنافس بين الشركات والمقاولين ولها ىايجابيات مهمة بالاضافة الى انه لم يعد يعتمد مبدا المفاضلة اي في اناطة العمل للشركات المعروفة والرصينة والتي لها خبرة تمتد لعقود مع وجود تقيدات في الاسعار".واضاف الربيعي،انه" لديه 4 شركات متوقفة عن العمل حاليا لان الية العمل تدفع الشركات الرصينة والمعروفة للتوقف لان شعارها الجودة في الاداء والعمل ولايمكنها ان تمضي في مسارات لاتحقق الفائدة لكل الاطراف".واشار الى ان" سوق العمل في ديالى بان صعب جدا على الشركات الرصينة التي تتعامل معها كل الدول على انها مصدر ثقة من ناحية الجودة واعتماد الاطر الفنية في الاداء".

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