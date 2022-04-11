البرلمان الباكستاني يختار شهباز شريف رئيسا للوزراء بعد الإطاحة بعمران خان

2022/04/11 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت أعضاء البرلمان الباكستاني على تعيين زعيم المعارضة شهباز شريف، رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، خلفًا لعمران خان الذي صوت البرلمان على حجب الثقة عنه.

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