ميتا تمدد الاستثناءات التي تسمح للأوكرانيين بالدعوة إلى العنف

2022/04/11 | 15:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ مددت شركة “ميتا” حتى 30 نيسان عددًا من الاستثناءات التي تسمح للمستخدمين الأوكرانيين بالتحريض على العنف والإدلاء بتصريحات “تحط من كرامة الإنسان”.في ضوء الأحداث في أوكرانيا، سمحت “ميتا” مؤقتًا بدعوات إلى العنف ضد الجيش الروسي على شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”.وأوضح نائب رئيس “ميتا” نيك كليج أن السياسة الجديدة ستطبق فقط […]

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