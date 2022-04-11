اللجنة المالية تطمئن الفلاحين بشأن مستحقاتهم خلال العام الحالي

2022/04/11 | 15:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلة الغذائية للعالم متوقفة على هذين البلدين.

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