نائب يحرك دعوى قضائية ضد الجمارك العراقية

2022/04/11 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائب المستقل في البرلمان

العراقي هادي حسن السلامي، اليوم

الاثنين، عن تقديم دعوى قضائية ضد دائرة

الجمارك العامة بسبب الامتناع عن تطبيق

نظام المنصة الالكتروني، فيما دعا رئيس

الوزراء الى تشكيل لجن

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