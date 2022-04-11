التربية تعلن إلغاء امتحان مادة الاجتماعيات للصف السادس الابتدائي

2022/04/11 | 15:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية، اليوم الإثنين،

إلغاء امتحان مادة الاجتماعيات لتلاميذ

الصف السادس الابتدائي في الامتحانات

العامة للعام الدراسي 2021 – 2022.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن

"اللجنة الدائمة للامتحان

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