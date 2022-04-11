المصرف الزراعي يعلن إطلاق قروض زراعية وتجارية جديدة

2022/04/11 | 15:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلن المصرف الزراعي التعاوني احد تشكيلات وزارة المالية، الاثنين، عن اطلاق قروض جديدة.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة "الاقتصاد نيوز" انه "تم ترويج معاملات القروض الزراعية لعموم الفلاحين والمزارعين والعاملين بالقطاع الزراعي، والقروض التجارية لبيئة الأعمال والسلف الشخصية لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

ودعا المصرف عموم المواطنين الى "مراجعة فروعه العاملة في المحافظات للحصول على خدمات القروض والسلف"، مؤكدا ان "القروض تشمل القروض الزراعية والتي تستهدف فئات المجتمع من المزارعين والفلاحين والمستثمرين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والقروض التجارية التي تشمل ( الافراد والشركات ) من اصحاب المحال والاعمال ذات الانشطة التجارية المختلفة ومن ضمنها اصحاب المهن الزراعية والطبية بهدف التطوير والتوسيع وادامة التشغيل".

واشار المصرف الى "قروض الموظفين التي تشمل موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف الزراعي"، لافتا الى ان "القروض الشخصية تشمل فئات المجتمع الاخرى من المواطنين لتمويل اغراضهم الشخصية او تمويل مشاريعهم الصغيرة للحالات الاجتماعية ( المطلقات والارامل ) وقروض سيارات المواطنين من غير الموظفين".

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