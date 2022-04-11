2022/04/11 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الخام العالمي دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 مارس الماضي.وبحلول الساعة 14:9 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.63% إلى 93.71 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 4.36% إلى 98.30 دولار للبرميل، وقبل […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى في 3 أسابيع..



برنت يهبط دون مستوى 98 دولارا أولاً على ايرث نيوز.

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