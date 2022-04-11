ريال مدريد يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

2022/04/11 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد الاسباني، إصابة لاعب فريقه الكروي خيسوس فاييخو بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “نادي ريال مدريد أعلن عن إصابة لاعبنا خيسوس فاليخو بفيروس كورونا”.وبالتالي سيغيب فاييخو عن تدريبات ومباريات الفريق لاسبوع واحد.وأعلن ريال مدريد قائمته الرسمية للمواجهة المرتقبة غداً الثلاثاء

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