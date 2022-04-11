موعد عيد الفطر.. الفلك يقول كلمته

2022/04/11 | 15:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم العاشر من شهر رمضان، توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكمل شهر صيام المسلمين هذا العام 30 يوما.

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