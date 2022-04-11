النزاهة تضبط حالات تلاعب واختلاس في الديوانية

2022/04/11 | 16:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط في مُديريَّة التسجيل العقاري وشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة ومُؤسَّسة السجناء في الديوانيَّة.الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من كشف حالة تلاعبٍ في معاملة عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة […]

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