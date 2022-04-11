لماذا هم معتوهون؟ - عادل صوما

2022/04/11 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما طُعن أرسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء بمنطقة محرم بك في الإسكندرية الإسبوع الماضي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله المستشفى مباشرة.



الحادث وقع أثناء خروجه من الشاطئ برفقة مجموعة من الشباب، كانوا في رحلة ترفيهية، وعند توجهه إلى باص كان ينتظرهم فوجئ الجميع بتعدي شخص عليه بسكين وطعنه في الرقبة، وتمكن المتواجدون من شل حركة القاتل والإمساك به حتى وصول الشرطة.ليس مهما ذكر اسم القاتل، بل المهم أن ظروف ......





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