2022/04/11 | 16:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل العراق أمس 93 إصابة بكورونا وحالتي وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن تسجيل 207 اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن تسجيل 207 اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).