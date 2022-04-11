2022/04/11 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب النواب الباكستانيون، اليوم

الاثنين، شهباز شريف رئيسا جديدا

للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان

الذي استقال من مقعده في الجمعية

الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل

التصويت.

وأوضح القائم بأعمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب باكستان ينتخبون رئيس وزراء جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب باكستان ينتخبون رئيس وزراء جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).