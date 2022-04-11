تهديد عشائري يتسبب بتوقف العمل في ملعب الادارة المحلية بذي قار

2022/04/11 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، الاثنين، بتوقف العمل في ملعب الادارة المحلية بمحافظة ذي قار بسبب تهديد عشائري.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” أن “الشركة المنفذة لمعلب الادارة المحلية في ذي قار، تعرضت لتهديد عشائري تسبب بتوقف العمل في الملعب”.وبينت ان “الشركة المنفذة (ارطال كلوبل) قررت اللجوء الى تقديم طلب بفسخ عقد العمل، حيث استحدثت […]

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