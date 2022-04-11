الاستخبارات تحبط محاولة تهريب وتلاعب بالنفط ومشتقاته في محافظتين

2022/04/11 | 16:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن إحباط محاولتي خرق وتهريب على الانابيب الناقلة للنفط، بالإضافة إلى ضبط مواقع ومحطات للمتاجرة والتلاعب بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية في محافظتي بغداد والبصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاتة واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظتي بغداد والبصرة ، تمكنت مفارز الوكالة من إحباط عملية خرق وتهريب النفط من خلال ثقفب احد الانابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة بعد الاشتباك مع العصابة المسلحة المنفذة لعملية الخرق والذين لاذو بالفرار تاركين خلفهم عجلة تريلة محورة الى خزان نفطي مغطاة بمادة الرمل لغرض التموية ومازال البحث جار عنهم".

وأشارت إلى "إحباط محاولة خرق للانبوب الناقل للنفط ضمن محافظه بغداد منطقة النهروان قبل أن تتمكن المفارز ذاتها من ضبط موقعين للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبط بداخل المواقع على (٣) عجلات صهاريج وخزانات وحاويات نفطية مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعيه وتم التعامل معها اصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة".وأوضح البيان، أنه "تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط محطة في محافظة بغداد منطقة الشعلة تقوم بالتلاعب بالعدادات والمضخات النفطية داخل المحطة ، كما وتم ضبط محطة وقود ضمن محافظة البصرة تقوم بعملية لمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير قانونية وبالجرم المشهود"، مبينة أنه "تم ضبطها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية".

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