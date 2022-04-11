مباحثات لتأمين النظام الصحي بأكثر من 30 مليون دولار في كردستان

2022/04/11 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وفداً مشتركاً من منظمة ماين (MAIN) النرويجية ومؤسسة بارزاني الخيرية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جرى أثناء اللقاء، التباحث حول المشاريع والأنشطة المشتركة لمنظمة (ماين – MAIN) ومؤسسة بارزاني الخيرية، اللتين من المقرر أن تنفذان عدداً من المشاريع المشتركة في […]

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