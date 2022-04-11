مصر.. طلب عاجل للنائب العام بعد الوفاة الغامضة لأيمن هدهود

2022/04/11 | 16:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء ما يثار بشأن ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وما أدلت به أسرته من تصريحات حول واقعة القبض عليه واختفائه منذ السادس من فبراير الماضي

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