فرنسا تعدم أكثر من 13 مليون من الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور

2022/04/11 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ قال مسؤول بوزارة الزراعة الفرنسية لرويترز، اليوم الإثنين، إنه تم إعدام أكثر من 13 مليون من الطيور الداجنة في فرنسا منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني، في الوقت الذي يتفاقم فيه تفشي إنفلونزا الطيور في فرنسا بوتيرة سريعة.وسجلت فرنسا زيادة نادرة في حالات تفشي الفيروس شديد العدوى الذي يعتقد أنه انتقل إلى البلاد […]

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