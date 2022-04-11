الاسكان صرفت اكثر من 348 مليار دينار كقروض لبناء المنازل خلال 3 أشهر.. تكفي لبناء 5 الاف منزل

2022/04/11 | 16:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن حجم الأموال المصروفة من صندوق الإسكان العراقي كقروض لبناء وحدات سكنية لهم في عموم المحافظات، والتي بلغت اكثر من 348 مليار دينار.

وقالت الوزارة في بيان إن “حجم المبالغ المصروفة بلغ نحو 348.5 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري”.وذكر البيان إن “عدد المعاملات الالكترونية المقبولة في الأشهر الثلاثة الماضية لعموم المحافظات بلغت (11753) معاملة، وعدد المعاملات المكشوفة للفترة نفسها بلغ (15524) معاملة”.ولفت إلى أن “عدد المعاملات الإلكترونية المقبولة لشهر آذار الماضي بلغت (4369) معاملة، فيما بلغت عدد المعاملات الإلكترونية المكشوفة (6015) معاملة، ومجموع المبالغ المصروفة للشهر نفسه بلغت نحو 124.9 مليار دينار”.

وباحتساب معدل صرف 70 مليون دينار لكل بناء، فأن عدد المنازل التي تم بناؤها بهذه القروض تبلغ قرابة 5 الاف منزل.

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