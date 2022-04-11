اخماد حريق اندلع في معمل للورق ببغداد

2022/04/11 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة الورق في منطقة الكمالية جنوب شرق بغداد.وذكر بيان للمديرية وتلقته وكالة ايرث نيوز، “حيث أحاطت فرق اطفاء الدفاع المدني الجزء المحترق من المعمل وابعدت انتشاراً النيران الى الخزين الورقي الهائل من الرولات ،وانهت الحادث دون تسجيل […]

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