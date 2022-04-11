وفاة واحدة.. الموقف الوبائي اليومي لاصابات الجائحة في العراق

2022/04/11 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الموقف اليومي لإصابات جائحة كورونا في العراق، مبينة تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة سجلت 207 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد وحالة وفاة واحدة".

وأضافت ان "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 677 حالة شفاء فيما تلقى اكثر من 15423 شخصا اللقاح في عموم البلاد ".

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