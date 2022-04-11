شعب العراق ينتظر.. الإطار يحذر والبيت الشيعي يبني الكتلة الأكبر

2022/04/11 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في جديد العملية السياسية، تستمر محاولات إنهاء حالة الانسداد السياسي بمبادرات يقودها الإطار التنسيقي من جهة، وتيار الحكمة من جهة أخرى، لتجنب اتساع فجوة الخلافات بين الإطار و التحالف الثلاثي، والوصول إلى معادلة تشكيل الحكومة بضمان مشاركة جميع القوى السياسية فيها.

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