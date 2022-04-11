البصرة تحطم الحصار والنفط الأسود يشعل الغضب على الأسعار

2022/04/11 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يضرب خطر جنون أسعار المواد الغذائية في عمق الشارع العراقي، الذي اشتعل غضبا بعد الحديث عن الارتفاع الجزئي المرتقب لأسعار النفط الأسود، ما ينذر بحالة غضب شعبي نتيجة غلاء المعيشة وغياب حلول ناجعة لمعالجة جنون الأسعار.

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