العراق.. الصحة تواصل تسجيل إصابات يومية منخفضة بكورونا

2022/04/11 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 677 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أن “الوفيات الجديدة بلغت حالة واحدة”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 15423”.

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