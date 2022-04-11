2022/04/11 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

أكد عدد من المواطنين في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، اثناء تجوال عدسة وكالة بغداد اليوم الاخبارية ان توزيع السلتين الغذائية ساهم في تخفيض اسعار الزيت والمواد الاخرى التي شهدت في الفترة السابقة ارتفاع فاحش في الاسعار .

واضاف المواطنون ان توزيع سلة غذائية كل شهر وبصورة مستمرة سيساهم في استقرار الاسعار في الاسواق العراقية ومنع التجار من التلاعب بقوت الفقراء والمواطنين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون من الديوانية: توزيع السلات الغذائية ساهم بخفض اسعار الزيت والمواد الأخرى (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون من الديوانية: توزيع السلات الغذائية ساهم بخفض اسعار الزيت والمواد الأخرى (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).