أشد قوة.. العراق على موعد مع عواصف ترابية جديدة - عاجل

2022/04/11 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عواصف ترابية جديدة في عموم البلاد هي الأشد بنوعها تضرب العراق ابتداء من مساء اليوم وفجر الغد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العراق يتأثر بمنخفض جوي من الجزيرة العربية ترافقه كتله هوائية جافة ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من (20-30) كم / س مسببة تصاعد غبار متوسط الشدة في بعض الاماكن من المنطقتين الشمالية والوسطى وخاصة بالمناطق الشمالية الغربية مسبباً تردي مدى الرؤيا دون ال 3000م".

وأضافت انه "من المتوقع ان يبدأ هذا المنخفض الجوي بالانحسار تدريجياً خلال الليل لتقدم امتدادات مرتفع جوي قادم من البحر المتوسط وابتداءً من الاقسام الغربية من البلاد والذي يؤدي الى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء بحدود (5-8) درجات مئوية ترافقه رياح شمالية غربية معتدلة السرعة الى نشطة حيث تتراوح سرعتها بين (30-40) كم/س"، مشيرة الى انها "تتسبب بتصاعد الغبار في عموم البلاد وابتداءً من المناطق الغربية ومن ضمنها العاصمة بغداد".

ولفتت الى ان "هناك فرصة لحدوث عواصف ترابية ومن المتوقع ان يصل الغبار الى العاصمة بغداد فجر يوم الثلاثاء وتزداد شدة الغبار يوم غد الثلاثاء ليشمل كافة مناطق العراق ومن المتوقع ان ينخفض مدى الرؤية ليكون من (2-4) كم وفي العواصف الترابية اقل من 1000م".

وتابعت الهيئة انه "من المتوقع ان يزول الغبار من بعد ظهر يوم الثلاثاء بالنسبة للمنطقتين الشمالية والوسطى اما المنطقة الجنوبية يتوقع ان يزول الغبار عنها ليلًا".

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