شاهد.. سكان شنغهاي يصرخون من شرفاتهم بسبب قيود كورونا

2022/04/11 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن رؤية سكان شنغهاي وهم يصرخون من الشرفات بسبب الإغلاق التام إثر موجة جديدة من فيروس كورونا.

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