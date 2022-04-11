ضبط 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2022/04/11 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، 3 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته، إيرث نيوز، أت “كوادرها العاملة في قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الجنوبية مركز كمرك ام قصر الشمالي بضبط ٣ حاويات تحمل ادوات دراجات نارية وسيارات تم التلاعب […]

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