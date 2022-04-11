النقل تصدر التقرير الخاص لحالة تصاعد الغبار

2022/04/11 | 17:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع ان يبدأ هذا المنخفض الجوي بالانحسار تدريجياً خلال الليل.

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