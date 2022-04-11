إحباط محاولتي خرق وتهريب على الأنابيب الناقلة للنفط في بغداد والبصرة

2022/04/11 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ،اليوم الإثنين، إحباط محاولتي خرق وتهريب على الأنابيب الناقلة للنفط وضبط مواقع ومحطات للمتاجرة والتلاعب بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية في بغداد والبصرة.

وذكرت الوكالة في بيان، أنها “تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظتي بغداد والبصرة، تمكنت مفارز الوكالة من إحباط عملية خرق وتهريب للنفط من خلال ثقب احد الانابيب الناقلة ضمن محافظة البصرة بعد الاشتباك مع العصابة المسلحة المنفذة لعملية الخرق والذين لاذوا بالفرار تاركين خلفهم عجلة تريلة محورة الى خزان نفطي مغطاة بمادة الرمل لغرض التموية ومازال البحث جاريا عنهم”.

وأضاف البيان، “كذلك إحباط محاولة خرق للانبوب الناقل للنفط ضمن محافظة بغداد منطقة النهروان، وفي سياق اخر تمكنت المفارز ذاتها من ضبط موقعين للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم ضبط بداخل المواقع (3) عجلات صهاريج وخزانات وحاويات نفطية مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وتم التعامل معها اصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتابع، “كذلك تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط محطة في محافظة بغداد منطقة الشعلة تقوم بالتلاعب بالعدادات والمضخات النفطية داخل المحطة، كما تم ضبط محطة وقود ضمن محافظة البصرة تقوم بعملية المتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير قانونية وبالجرم المشهود، حيث تم ضبطها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لاكمال الأوراق التحقيقية”.

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