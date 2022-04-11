النفط تعلن تفاصيل الجولة الأولى من النقاشات حول عقود كردستان النفطية

2022/04/11 | 17:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

دعا وزير النفط أحسان عبد الجبارإسماعيل، الاثنين، الى مراجعة عقود الاقليم وتأسيس شركة نفطية جديدة في اربيل ، بعد ختام مناقشات الجولة الأولى مع الوفد الكردي.

وقال اسماعيل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وفد الاقليم خالد شواني إن "المبادى الاساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية، لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها".

وأضاف، أن المبادئ تضمنت تحويل جهة التعاقد من وزارة الثروات الطبيعية الى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرارمن مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل ، تُمَلك للسلطة الإتحادية ، وتُخول بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير واصول يتم أعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية".

، وأشار وزير النفط الى "تضمين الاساسيات إيضاً، فتح حساب ضمان مصرفي في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة ايرادات بيع وتصدير النفط الخام ، يُمَلك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الإتحادية ".

ولفت الى أن "وفد الاقليم سيعود للتشاور مع حكومته، من أجل أنطلاق جولة أخرى من الحوارات والنقاشات".

من جانبه قال رئيس وفد الاقليم خالد شواني أن "الاجتماعات اتسمت بالصراحة، حيث تم الاتفاق على وضع آليات يمكن ان تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري"، مؤكدأ أن "قانون النفط والغاز هو الحل الامثل لازالة كافة المشاكل ، وأن هذا الاجتماع يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط ووحكومة الاقليم".

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