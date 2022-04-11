الكاظمي يستقبل مدير استخبارات ديالى السابق ويؤكد: واجبنا رعاية الجرحى الابطال

2022/04/11 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يستقبل اللواء الجريح قاسم علي العنبكي ويشيد بأدائه البطولي •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الإثنين، مدير استخبارات ديالى السابق اللواء الجريح قاسم علي حميد العنبكي الذي تعرض لإصابة بالغة خلال الأعوام الماضية، أثناء تصديه لعملية إرهابية جبانة.وأشاد […]

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