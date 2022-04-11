اتحاد الكرة: لم نقدم عرضاً رسمياً لأي مدرب حتى الان

2022/04/11 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، الاثنين، أنه لم يقدم أي عرض رسمي لأي مدرب أجنبي حتى الان.وقال المتحدث باسم الاتحاد أحمد الموسوي لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، تلقى عدة سير ذاتية لعدد من المدربين العالميين من اجل قيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة”.وأضاف أن “الاتحاد مازال يدرس الخيارات المطروحة […]

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