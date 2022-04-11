2022/04/11 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، الاثنين، إلى العاصمة الجزائرية في زيارة تتمحور حول مطالب روما بزيادة كميات الغاز التي تستوردها من الجزائر، عبر خط أنابيب يعبر تونس والبحر المتوسط، والتقليص من التبعية للغاز الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل الغاز.. رئيس الوزراء الإيطالي في الجزائر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل الغاز.. رئيس الوزراء الإيطالي في الجزائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).