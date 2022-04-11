العراق يضرب موعدا مع عواصف ترابية اليوم وغدا

2022/04/11 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، مرور البلاد بعواصف ترابية اليوم وغدا.وأوضحت الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “تصاعد الغبار يأتي بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي من الجزيرة العربية ترافقه كتلة هوائية جافة ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة من (20-30) كم/س مسببة تصاعد غبار متوسط الشدة في بعض الاماكن من المنطقتين […]

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