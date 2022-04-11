محافظة نينوى تتخذ قراراً بشأن دخول المواد الغذائية

2022/04/11 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الناطق الرسمي بأسم محافظة نينوى د.رعد العباسي : بعد حصول موافقة هيئة الرأي ووزارة الزراعة، محافظة نينوى تسمح بدخول العجلات المحملة بمادة الدجاج المستورد ومواد غذائية اخرى الى المحافظة بعد اجراء الفحوصات الصحية اللازمة…

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