تصدى لسيارة مفخخة.. الكاظمي يستقبل اللواء الجريح قاسم علي العنبكي

2022/04/11 | 17:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استقبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مدير استخبارات ديالى السابق اللواء الجريح قاسم علي حميد العنبكي الذي تعرض لإصابة بالغة خلال الأعوام الماضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، استقبل بعد ظهر مدير استخبارات ديالى السابق اللواء الجريح قاسم علي حميد العنبكي الذي تعرض لإصابة بالغة خلال الأعوام الماضية، أثناء تصديه لعملية إرهابية جبانة".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ"الوقفة الشجاعة والأداء المتميز للواء قاسم العنبكي"، مؤكداً أن هذه هي المواقف المنتظرة من أبطال قواتنا المسلحة وهي تقارع الإرهاب ولا تبقي لفلوله موطئ قدم.

وأشار إلى أن "واجبنا رعاية الجرحى الابطال الذين توسمت أجسادهم بالجراح بكل فخر وهم يدافعون عن شعبهم ووحدة بلدهم"، موجها "بتكريم اللواء وتقديم التسهيلات المطلوبة له".

هذا وكان اللواء قاسم العنبكي قد تعرض لإصابة بليغة عام 2016، أثناء عملية ميدانية لملاحقة الارهابيين، أسفرت عن قتلهم ومنعهم من تفجير سيارة مفخخة.

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