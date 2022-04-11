نينوى تسمح بدخول العجلات المحملة بالدجاج المستورد والمواد الغذائية

2022/04/11 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقررت محافظة نينوى، اليوم الاثنين، السماح مجدداً بدخول العجلات المحملة بالدجاج المستورد والمواد الغذائية.وقال الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى رعد العباسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعد حصول موافقة هيئة الرأي في المحافظة ووزارة الزراعة، محافظة نينوى تسمح بدخول العجلات المحملة بمادة الدجاج المستورد ومواد غذائية اخرى".وأضاف، أن "الدخول مشروط بإجراء الفحوصات الصحية اللازمة".

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