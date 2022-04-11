بعد نفي الداخلية إخفاء أيمن هدهود قسريا.. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في ملابسات موته

2022/04/11 | 17:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، النائب العام بالتحقيق في واقعة موت أيمن هدهود الباحث الاقتصادي عضو الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، بعد اختفائه، في ظل الجدل حول ملابسات الوفاة وبعد بيان وزارة الداخلية عن الوقعة.

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