نائب يكشف عن تعاقد جديد للإقليم يعرض المحافظات الجنوبية لـ”كارثة “مائية

2022/04/11 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف النائب وعضو ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الاثنين، عن تعاقد جديد لإقليم كردستان مع بعض الشركات لبناء سدود مائية، محذراً من أزمة جفاف قد تضرب محافظات الوسط والجنوب في حال اكتمل المشروع.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السلامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “إقليم كردستان تعاقد […]

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