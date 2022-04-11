2022/04/11 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد على ضرورة العمل المشترك لحل جميع الاشكاليات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يؤكد على مراجعة عقود النفط في كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يؤكد على مراجعة عقود النفط في كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).