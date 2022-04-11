2022/04/11 | 17:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ للمرة الثاني خلال العام الحالي، احتل الجواز العراقي المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمية، فيما حافظ الجواز الياباني والسنغافوري على مرتبتهم الأولى باقوى جواز بالعالم في الربع الثاني عام 2022.وحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية “Henley & Partners” للربع الثاني من عام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ فقد احتل العراق […]

ظهرت المقالة الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة عالميا أولاً على ايرث نيوز.

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